Эльхан Мамедов назначен директором в ФИФА Останется ли он в АФФА?; обновлено
Эльхан Мамедов, комментируя свое назначение на должность директора ФИФА по Европейским национальным ассоциациям, заявил, что «присоединиться к ФИФА – это особая возможность».
«Я делаю это с чувством ответственности и чести, - говорит исполнительный вице-президент АФФА, который теперь будет работать в Париже. - Сегодня FIFA - это локомотив игры, охватывающий каждый уголок нашего хрупкого мира. Уверен, что вместе с командой ФИФА и национальными ассоциациями мы продолжим развивать футбол, внедряя новые идеи для дальнейшего развития как мужского, так и женского футбола.
Я увлечен эффективным управлением и устойчивым развитием футбола, и я разделяю цели ФИФА и президента Инфантино в этом отношении. Последние 15 лет в АФФА дали мне значительный опыт в спортивной индустрии. Это был долгий и приятный путь, поэтому спасибо президенту АФФА и команде за тесное сотрудничество, эффективное управление, развитие массового футбола и организацию отличных мероприятий. Я сделаю все, чтобы использовать этот опыт для более широкого влияния на этой новой должности».
Между тем, сайт АФФА сообщил, что в Азербайджанской федерации футбольных ассоциаций Эльхан Мамедов продолжит оставаться членом Исполкома, а также будет вице-президентом на общественных началах.
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Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов назначен в ФИФА директором по Европейским национальным ассоциациям.
«Он вступит в новую должность 1 мая и будет нести особую ответственность за региональные стратегии по реализации программы FIFA Forward, анализ конкретных требований 55 европейских футбольных ассоциаций-членов ФИФА с целью определения проектов развития и обеспечения их реализации в соответствии со структурой ФИФА», - говорится в сообщении Международной федерации футбольных ассоциаций.
Ранее эту должность занимал Нодар Ахалкаци, назначенный на пост директора ФИФА по стратегическим проектам и управлению ассоциациями.