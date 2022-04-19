Германия поставила Украине оружие без публичной огласки

Германия без публичной огласки поставляла Украине оружие, которое можно было оперативно задействовать, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

«Мы поставили противотанковые системы Stinger и другое оружие, о котором мы никогда не говорили публично, поэтому эти поставки могли произойти быстро», — цитируют Бербок «Известия».

По ее словам, Германия также поможет с техническим обслуживанием и будет обучать украинских солдат навыкам использования более совершенных систем, если партнеры поставят артиллерию.