Жапаров пригласил азербайджанских бизнесменов инвестировать в Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 20 апреля, по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что стороны провели содержательные переговоры по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по международной и региональной тематике.

«Переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия, которые характеризуют братские отношения между нашими государствами. Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение дружественных связей и повысили уровень отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном до стратегического партнерства. Только что мы подписали соответствующую Декларацию», - заявил Жапаров.

Президент Кыргызстана также подчеркнул, что сегодня был учрежден Межгосударственный совет, на заседаниях которого будут рассматриваться наиболее важные вопросы развития отношений между странами.

«В целом было подписано 10 важных документов и соглашений, в том числе о сотрудничестве в таких сферах, как сельское хозяйство, информационные технологии, авиасообщение, антимонопольное регулирование и охрана интеллектуальной собственности. Мы имеем широкие возможности для практического сотрудничества в торгово-экономической сфере», - отметил Садыр Жапаров.