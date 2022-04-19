Ильхам Алиев о новом этапе сотрудничества с Кыргызстаном
«Сегодня в рамках официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан мы рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, подробно прошлись по повестке дня нашего сотрудничества. И как на встрече один на один, так и на встрече с участием делегаций выразили общий настрой на интенсификацию наших отношений». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает АзерТАадж.
Как отметил глава государства, сегодня отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном вышли на качественно новый уровень.
«Подписано 10 документов, среди которых я бы особо отметил два. Это Декларация о стратегическом партнерстве и создание Межгосударственного совета. Оба эти документа будут в основном предопределять характер и форму наших отношений. Стратегическое партнерство – это высокий уровень взаимодействия, и настраивает нас на сотрудничество именно стратегического характера. В рамках Межгосударственного совета мы более эффективно и активно будем обсуждать, регулярно обсуждать вопросы как двусторонней повестки дня, так и региональную и международную проблематику», - сказал Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана также подчеркнул, что Кыргызстан и Азербайджан во всех международных организациях традиционно всегда поддерживают друг друга.
«Мы благодарны за поддержку Кыргызстана в продлении срока азербайджанского председательствования в Движении неприсоединения. Также в рамках ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, ЕСО мы всегда оказываем взаимную поддержку», - отметил Ильхам Алиев.
Глава государства также указал на инвестиционные возможности Кыргызстана.
«Мы знаем, что президент Кыргызстана очень активно занимается вопросами энергетической инфраструктуры. Думаю, что азербайджанским компаниям был бы интересен этот сектор экономики Кыргызстана. У наших компаний есть определенный опыт создания современных энергетических предприятий, электростанций, в том числе гидроэлектростанций. И здесь объединение усилий и инвестиционный потенциал нашей страны, думаю, были бы очень востребованы», - заявил президент Азербайджана.