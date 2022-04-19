Ильхам Алиев о новом этапе сотрудничества с Кыргызстаном

«Сегодня в рамках официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан мы рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, подробно прошлись по повестке дня нашего сотрудничества. И как на встрече один на один, так и на встрече с участием делегаций выразили общий настрой на интенсификацию наших отношений». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает АзерТАадж.

Как отметил глава государства, сегодня отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном вышли на качественно новый уровень.

«Подписано 10 документов, среди которых я бы особо отметил два. Это Декларация о стратегическом партнерстве и создание Межгосударственного совета. Оба эти документа будут в основном предопределять характер и форму наших отношений. Стратегическое партнерство – это высокий уровень взаимодействия, и настраивает нас на сотрудничество именно стратегического характера. В рамках Межгосударственного совета мы более эффективно и активно будем обсуждать, регулярно обсуждать вопросы как двусторонней повестки дня, так и региональную и международную проблематику», - сказал Ильхам Алиев.