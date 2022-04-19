Оборонные компании и олигархи: Британия введет новые санкции против России

Власти Великобритании планируют ввести новые санкции против России на этой неделе, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно данным источника, под санкции, вероятно, попадут военные и оборонные российские компании, олигархи и приближенные к ним люди. Кроме того Британия также рассматривает возможность увеличения тарифов на ряд российских товаров. В ближайшие недели санкции могут быть также введены против индивидуальных лиц и организаций, которые занимаются "распространением дезинформации", добавил источник.

Агентство также отмечает, что новые санкционные планы еще не были нигде опубликованы. МИД Британии отказался комментировать данную информацию в соответствии с политикой правительства Великобритании не обсуждать будущие санкции.