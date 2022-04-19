Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и по горному надзору МЧС Азербайджана продолжает свою деятельность в целях обеспечения безопасности в промышленности и при горных работах.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в министерство поступило жалоба от гражданина в связи с небезопасной эксплуатацией подъемного крана во время строительных работ, проводимых ООО İnşaat Konstruksiyalar на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку.