В Баку сотрудники МЧС выявили нарушения при строительстве дома фото; видео
Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и по горному надзору МЧС Азербайджана продолжает свою деятельность в целях обеспечения безопасности в промышленности и при горных работах.
В пресс-службе МЧС сообщили, что в министерство поступило жалоба от гражданина в связи с небезопасной эксплуатацией подъемного крана во время строительных работ, проводимых ООО İnşaat Konstruksiyalar на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку.
Инспекторами Госагентства был проведен осмотр территории. При осмотре выяснилось, что при эксплуатации башенного крана не соблюдалась техника безопасности. Также не были назначены лица, ответственные за организацию технического контроля. Установлено, что башенный кран эксплуатировался не в соответствии с рабочим проектом.
Учитывая опасность для жизни и здоровья людей, работа крана была приостановлена до устранения выявленных нарушений. Специалистами агентства составлен акт.