Yelo Bank вместе с детьми в реабилитационном центре сделал скворечники
В апреле проводится Месяц распространения информации об аутизме. В связи с этим по совместной инициативе Yelo Bank и GID CSR Consulting было реализовано еще одно социальное мероприятие.
Мероприятие под названием «Цветные скворечники маленькими руками» прошло в детском реабилитационном центре №2. Основная цель проекта – привить детям, проходящим лечение в Центре, чувства сострадания и любви к нашим братьям меньшим и природе с раннего возраста.
Мероприятие началось с интерактивного тренинга психолога, специализирующегося на работе с детьми с аутизмом и ограниченными возможностями, а затем были построены домики-скворечники для птиц. В завершение детям были вручены сертификаты и подарки от Yelo Bank. Некоторые из домиков с автографами детей размещены на деревьях в саду Реабилитационного центра, остальные же вскоре появятся в других парках Баку.
Стоит отметить, что это не первый социальный проект, реализуемый Yelo Bank как забота о бездомных животных. Ранее дети сотрудников банка подготовили кошачьи домики и прошли интерактивное обучение по характеристикам бездомных животных и правильному обращению с ними. В настоящее время кошачьи домики располагаются перед различными объектами общественного питания.
Yelo Bank продолжит реализацию социальных проектов по созданию лучших условий для детей с аутизмом и инвалидностью.
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