Yelo Bank вместе с детьми в реабилитационном центре сделал скворечники

В апреле проводится Месяц распространения информации об аутизме. В связи с этим по совместной инициативе Yelo Bank и GID CSR Consulting было реализовано еще одно социальное мероприятие.

Мероприятие под названием «Цветные скворечники маленькими руками» прошло в детском реабилитационном центре №2. Основная цель проекта – привить детям, проходящим лечение в Центре, чувства сострадания и любви к нашим братьям меньшим и природе с раннего возраста.

Мероприятие началось с интерактивного тренинга психолога, специализирующегося на работе с детьми с аутизмом и ограниченными возможностями, а затем были построены домики-скворечники для птиц. В завершение детям были вручены сертификаты и подарки от Yelo Bank. Некоторые из домиков с автографами детей размещены на деревьях в саду Реабилитационного центра, остальные же вскоре появятся в других парках Баку.