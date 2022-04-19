Украина провела спецоперацию в Мариуполе

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты наряду с другими подразделениями Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь". Об этом пишет "Украинская правда".

Согласно сообщению, николаевские морпехи и военнослужащие полка "Азов" вышли на бронетехнике к территории морского порта, где находились бойцы Госпогранслужбы и несколько подразделений Национальной полиции, у которых заканчивались боекомплекты.

Военнослужащие с боем прорвались к бойцам, обеспечили огневое прикрытие и на транспорте вывезли около 500 бойцов Госпогранслужбы и Национальной полиции на территорию предприятия "Азовсталь".

Также сообщается, что во время спецоперации россиянам "нанесли серьезный урон".