Эмин Амруллаев встретился с президентом Страсбургского университета

Министр образования Эмин Амруллаев встретился с делегацией во главе с президентом Страсбургского университета Мишелем Денекеном и послом Франции в Азербайджане Захари Гроссом.

На встрече была подчеркнута роль проекта Азербайджано-французского университета (UFAZ) в развитии образовательных отношений между двумя странами и его положительный вклад в развитие этих отношений.

Были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью UFAZ, расширением академического сотрудничества между Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и Страсбургским университетом, поддержкой развития исследований в UFAZ и возможностью создания докторской программы.