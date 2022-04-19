Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД КНР азербайджано-китайские отношения

В четверг, 20 апреля, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе разговора, министры обменялись мнениями по различным направлениям развития отношений между двумя государствами.

Также были выражены взаимные поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем.

Министр Байрамов подчеркнул успешное развитие двусторонней повестки дня в политическом, экономическом, гуманитарном направлениях и отметил потенциал для дальнейшего развития отношений между странами. В частности, с удовлетворением было отмечено участие китайских компаний в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.