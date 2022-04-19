Путин уверен, что «Дядя Ваня» будет качественнее McDonald's

"Многие [иностранные предприятия общественного питания] заявляют о том, что они уходят с нашего рынка, но не уходят. Если они будут уходить, то действительно возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей [отечественными] приведет к повышению качества обслуживания наших граждан", - сказал Путин.

При этом он отметил, что многие иностранные компании, работающие в сфере общепита, используют до 50-60%, а в некоторых случая до 90% российских продуктов при приготовлении блюд. "И правильно делают, потому что качество хорошее. Гораздо лучше, чем, скажем, в той же Европе, потому что там слишком много химии применяется, пестицидов. У нас гораздо строже все нормы с использованием этих препаратов", - отметил Путин.

Напомним, в конце марта в Роспатент была направлена заявка на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня», включающего в себя изображение буквы «В», переделанной из бренда сети ресторанов McDonald's.