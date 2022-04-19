Лавров и Чавушоглу обсудили Украину
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Украине, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Турции.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Украине, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Турции.
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