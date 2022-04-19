В дискуссии на тему "Возможности сотрудничества с неправительственными организациями" приняли участие представители 27 НПО, члены Общественного совета при министерстве образования и сотрудники Министерства образования.

Состоялась III дискуссия в рамках серии "Общественный взгляд на образование", которая была организована Общественным советом при Министерстве образования и платформой педагогического опыта и коммуникации T-Network.

Члены Общественного совета обсудили с представителями НПО проблемы образования. Об этом сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Основная цель данной встречи заключалась в обсуждении проблем в сфере образования и озвучивании предложений со стороны НПО для их решения.

Открывая дискуссию, председатель Общественного совета при Министерстве образования Гюнель Сафарова рассказала о цели проведения серии дискуссий и о самом совете.

По её словам, основной целью является установление эффективного диалога со всеми заинтересованными сторонами и обсуждение реалий для улучшения текущей ситуации, а также изучение общественного мнения и рассмотрение возможных направлений развития в сфере образования.

В свою очередь, советник министра образования Эльнур Насибов подчеркнул важность подобных обсуждений в целях совершенствования образования, ведь данная сфера отвечает интересам общества в целом.

По его словам, на сегодняшний день одной из основных проблем является несоответствие образования рынку труда. Советник министра призвал ркководителей НПО быть активными в обсуждениях путей решения данного вопроса.

В ходе обсуждений был озвучен ряд вызывов и предложений, связанных с развитием образования.