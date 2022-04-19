Комментируя выступление победителя конкурса "Мастерская гостеприимства", основателя сети уличных ресторанов с национальной кухней Aibat Hallyar в Уфе Марата Насхутдинова, президент России Владимир Путин подчеркнул, что национальные кухни - это часть культуры народов России, их отличительная черта. По словам Насхутдинова, он запустил кафе два года назад, в основе блюд лежит домашняя лепешка кыстыбый, приготовленная по традиционным рецептам, но с использованием современных начинок. Aibat Hallyar переводится с башкирского как "Дела идут хорошо". Об этом пишет ТАСС.

"Как называется? Мне послышалось, "айпад халява", - пошутил президент России. По словам главы российского государства, подобный бизнес может быть очень востребованным и благородным делом. "С удовольствием что-нибудь закажу", - ответил Путин на предложение бизнесмена посетить его кафе или воспользоваться доставкой.