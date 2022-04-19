С начала усиления российского наступления на Донбассе, по оценке США, Россия не получила никаких крупных территориальных достижений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных должностных лиц, непосредственно знакомых с ситуацией.

По словам одного из чиновников, США зафиксировали несколько новых атак российских войск, которые, очевидно, являются пробными атаками для проверки украинской обороны.

Тем не менее линии фронта остаются статичными, и пока ни одна крупная территория не переходит из рук в руки.