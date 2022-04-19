«Россия готовит очередной псевдореферендум в Херсонской области»
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на планы оккупантов провести в Херсонской области так называемый «референдум». Он отметил, что после развязанной Россией войны украинцы уже сделали свой выбор и вместо участков для голосования становятся в очередь за оружием. Об этом Подоляк сообщил в Twitter.
«Россия готовит очередной псевдореферендум в Херсонской области. Сразу видно, что Кремль ничего не понимает в демократии», - написал Подоляк.
Он пояснил, что референдум – это волеизъявление народа. В Украине оно происходит с 24 февраля, когда Россия развязала войну против украинского народа.
«Только вместо очередей на участке (для голосования – ред.) – очереди за оружием», - подытожил советник главы ОП.
Росія готує черговий псевдореферендум на Херсонщині. Одразу видно, що Кремль нічого не тямить у демократії. Референдум – це волевиявлення народу. Волевиявлення щодо Росії в нас відбувається по всій країні з 24.02. Тільки замість черг на дільниці – черги по зброю. Все буде 🇺🇦.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022