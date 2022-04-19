Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на планы оккупантов провести в Херсонской области так называемый «референдум». Он отметил, что после развязанной Россией войны украинцы уже сделали свой выбор и вместо участков для голосования становятся в очередь за оружием. Об этом Подоляк сообщил в Twitter.

«Россия готовит очередной псевдореферендум в Херсонской области. Сразу видно, что Кремль ничего не понимает в демократии», - написал Подоляк.

Он пояснил, что референдум – это волеизъявление народа. В Украине оно происходит с 24 февраля, когда Россия развязала войну против украинского народа.

«Только вместо очередей на участке (для голосования – ред.) – очереди за оружием», - подытожил советник главы ОП.