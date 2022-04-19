Путин: Это уникальное оружие заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России

«Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии», - сказал Путин. По словам президента, новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны.

Президент РФ Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», отметив, что это уникальное оружие заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России, пишет ТАСС.

«Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших ВС, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что использование отечественных деталей при создании «Сармата» ускорит его передачу на вооружение.

«Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И, конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», - сказал глава государства.