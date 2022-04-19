Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что НАТО может принять участие в безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

«Была некоторая надежда, что русские могут разрешить» безопасный проход для мирных жителей и раненых солдат из Мариуполя, заявила в среду CNN Виктория Нуланд, добавив, что, по ее пониманию, «если это произойдет, в этом могут принять участие представители стран-челнов НАТО».

Однако такие договоренности «ранее несколько раз срывались», и в конечном итоге именно русские должны разрешить безопасный проход, отметила Нуланд.