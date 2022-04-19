Украина готова к перемирию
Украина согласна на предложение ООН о пасхальном перемирии, сообщили в МИД страны.
«Полностью разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя», – говорится в заявлении на сайте.
Отметим, вчера Антониу Гутерриш призвал объявить «пасхальное перемирие». «Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе во время Страстной недели – с Великого четверга и до Пасхального воскресенья, 24 апреля…» – сказал глава ООН.