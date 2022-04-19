Спецпредставитель Лаврова едет в Баку для разработки мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

В задачу спецпредставителя министра иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева входит содействие азербайджанским и армянским партнерам в разработке мирного соглашения. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, он уже активно включился в работу, провел полезные консультации в Ереване, и уже согласована его поездка в ближайшее время в Баку. Даты она пообещала предоставить позже.

«Основа диалога – предложенные Азербайджаном базовые принципы для установления межгосударственных отношений с Арменией, и в целом конструктивная реакция Еревана на эти предложения», - сказала она.