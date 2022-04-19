Мошенник Максуд Махмудов в суде: У меня нет денег. Берите, что дают

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось слушание по уголовному делу бизнесмена Максуда Махмудова, задержанного в Украине и экстрадированного в Азербайджан.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, показания в суде дал потерпевший Махир Алиев. Он рассказал, что Махмудов продал ему объект на улице Ингилаб: «Максуд продавал объект за 310 тысяч долларов. Аслан Гахраманов (потерпевший по уголовному делу – ред.) сказал, что объект принадлежит ему и Максуд его продает. Через три месяца мне сказали, что Максуд хочет подать на нас в суд и вернуть объект. Тогда я потребовал у него свои деньги. Он пообещал вернуть их. Денег он так и не вернул, и объект остался у нас. А его жена подала на нас в суд».

Ильхам Гусейнов, допрошенный в ходе заседания, рассказал, что работал ювелиром и что Махмудов покупал у них золото: «В одно время он перестал это делать. Нам сообщили, что Максуд обанкротился. Потом он привез нам «Дерево жизни» и вазы-сувениры и заложил. Потом пришли какие-то люди и сказали, что все это принадлежит им. Но платить они не стали и ушли с пустыми руками. После мая 2019 года Максуд не выплатил нам ни одного маната процентов. Мы ждали два года. А потом пришла Медина и заплатила».