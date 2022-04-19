Путин не верит в устоявшуюся теорию образования Руси

Президент России Владимир Путин заявил, что Рюрик пришел не завоевателем, и, возможно, у него славянские корни. Об этом он заявил на заседании набсовета организации «Россия – страна возможностей», пишут российские СМИ.

В ходе разговора один из юных участников рассказал о своем увлечении историей, в частности, Рюриковичами. Владимир Путин заметил, что то, что Рюрик с дружиной пришел из Скандинавии, не значит, что норманская теория образования Русского государства верна. «Рюрик был варягом. Но мама его предположительно была славянкой. Его призвали не случайно – родственники имели отношение к славянам. Это интересная страница истории. Кто-то же его призвал на служение, не сам же заявился и покорял. Значит, прогосударственные структуры уже существовали на этих территориях», - сказал он.

«Надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось Российское государство», - подчеркнул президент.