V Съезд азербайджанцев мира пройдет в Шуше

Близится к концу подготовка к проведению V Съезда азербайджанцев мира.

Как сообщили haqqin.az в Государственном комитете по делам диаспоры, съезд пройдет в культурной столице Азербайджана – городе Шуша.

На мероприятии ожидается участие около 400 представителей азербайджанской диаспоры из 65 стран. После официальной церемонии открытия съезда предусмотрены выступление с отчетом о деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой, организация обсуждений на темы «Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период», «Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха».

Отметим, что V Съезд азербайджанцев мира станет первой представительной встречей нашей диаспоры, демонстрирующей в последние годы высокую организованность и единство, играющей особую роль в информировании международной общественности об азербайджанских реалиях после освобождения Карабаха.