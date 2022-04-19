Восемьдесят процентов территории Луганщины находится под контролем России

80% территории Луганщины находится под контролем России. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии CNN.

«Если Украина не будет сопротивляться, сказал чиновник, Россия, безусловно, не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться дальше», – добавил он.

На просьбу сравнить ситуацию в Луганской области с осажденным городом Мариуполем, Гайдай ответил: «Мы, по крайней мере, можем получить помощь, и мы действительно можем эвакуировать людей. Но бомбежки идут каждый день до ночи, так что в этом плане наша ситуация очень похожа на Мариуполь».