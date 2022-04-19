В Азербайджане стартовал благотворительный конкурс детского творчества в поддержку детей Украины

В Азербайджане стартовал благотворительный конкурс детского творчества.

Замечательным примером дружеских отношений между Украиной и Азербайджаном является проект, демонстрирующий поддержку и солидарность детей Азербайджана с украинскими детьми, ежедневно находящимися в опасности из-за обстрелов и бомбардировок российских агрессоров. Но целью проекта является не только моральная поддержка, но и привлечение благотворительной помощи для детей, а также гуманитарной помощи для Украины.

Для участия в конкурсе в поддержку детей Украины необходимо подготовить тематические рисунки или поделки и разместить их на веб-сайте https://kidsart.az до 30 июня 2022 года. Победители будут определяться путем голосования (смайликов) и получат ценные призы от организаторов – общественной инициативы KidsArt.az, а также поощрительные призы от известного азербайджанского детского писателя Бахрама Багирзаде.