В Азербайджане стартовал благотворительный конкурс детского творчества в поддержку детей Украины
В Азербайджане стартовал благотворительный конкурс детского творчества.
Замечательным примером дружеских отношений между Украиной и Азербайджаном является проект, демонстрирующий поддержку и солидарность детей Азербайджана с украинскими детьми, ежедневно находящимися в опасности из-за обстрелов и бомбардировок российских агрессоров. Но целью проекта является не только моральная поддержка, но и привлечение благотворительной помощи для детей, а также гуманитарной помощи для Украины.
Для участия в конкурсе в поддержку детей Украины необходимо подготовить тематические рисунки или поделки и разместить их на веб-сайте https://kidsart.az до 30 июня 2022 года. Победители будут определяться путем голосования (смайликов) и получат ценные призы от организаторов – общественной инициативы KidsArt.az, а также поощрительные призы от известного азербайджанского детского писателя Бахрама Багирзаде.
Оказать благотворительную помощь украинским детям можно, воспользовавшись сайтом украинского фонда «Голос детей» (https://voices.org.ua/donat/); кроме того, гуманитарную помощь можно оказать воспользовавшись специальным банковским счетом посольства Украины в Азербайджанской Республике.
Конкурс проходит при поддержке Посольства Украины в Азербайджанской Республике.
Подробная информация по условиям конкурса: https://kidsart.az или по телефону +994507770277.