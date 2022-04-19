Турция нарушила права Самиры Алекперовой
Конституционный суд Турции постановил, что права гражданки Азербайджана Самиры Алекперовой, разыскиваемой Интерполом и арестованной в Турции в 2017 году, были нарушены при экстрадиции. В частности, установлено, что срок предварительного заключения Алекперовой был необоснованно продлен.
Приговор был вынесен на основании прямого обращения гражданки Азербайджана в Конституционный суд Турции.
53-летняя Самира Рамиг гызы Алекперова, жительница Евлахского района, была объявлена в розыск Сабаильским районным управлением полиции города Баку по статье 178.3.2 УК (мошенничество, причинение крупного ущерба), арестована по этой причине в Турции и впоследствии экстрадирована в Азербайджан.
Согласно обвинительному акту, Алекперова обманула свою приятельницу, пообещав ей открыть совместный бизнес, и путем мошенничества присвоила золотые украшения на сумму 415.000 долларов.
Сама Алекперова с 2001 года проживает в Турции, имеет разрешение на работу в стране и, согласно судебным документам, преступлений на территории этой страны не совершала.
После ареста Алекперовой в декабре 2017 года суд Стамбула приговорил ее к 40 суткам предварительного заключения и запустил процедуру экстрадиции. Алекперова возражала против этого решения, поскольку выдвинутые против нее обвинения не были подкреплены доказательствами. Кроме того, она имела постоянный вид на жительство в Турции и одиннадцатилетнюю дочь на попечении.
Однако вышестоящий суд оставил в силе срок предварительного заключения женщины, а впоследствии несколько раз его продлевал.
Алекперову передали правоохранительным органам Азербайджана в феврале 2019 года.
В результате Конституционный суд Турции постановил, что факт взятия под стражу гражданки Азербайджана в процессе подготовки экстрадиции был необоснованным и нарушил права и свободы Самиры Алекперовой.