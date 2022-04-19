Турция нарушила права Самиры Алекперовой

Конституционный суд Турции постановил, что права гражданки Азербайджана Самиры Алекперовой, разыскиваемой Интерполом и арестованной в Турции в 2017 году, были нарушены при экстрадиции. В частности, установлено, что срок предварительного заключения Алекперовой был необоснованно продлен.

Приговор был вынесен на основании прямого обращения гражданки Азербайджана в Конституционный суд Турции.

53-летняя Самира Рамиг гызы Алекперова, жительница Евлахского района, была объявлена в розыск Сабаильским районным управлением полиции города Баку по статье 178.3.2 УК (мошенничество, причинение крупного ущерба), арестована по этой причине в Турции и впоследствии экстрадирована в Азербайджан.