Арестович: Деблокада Мариуполя – это тяжелая проблема. Надо сделать 6 вещей

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация в Мариуполе является тяжелой проблемой. Он пояснил, что деблокада города пока невозможна, поскольку нужно сделать шесть вещей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир «24 канала».

«Мариуполь – это тяжелая проблема. Когда рассказывают о деблокаде Мариуполя, надо сделать 6 вещей. Давайте посчитаем и скажем, реально ли это сделать военным путем или нет», - сказал он.

Что нужно сделать для деблокады Мариуполя, по словам Арестовича:

- остановить наступающую на Запорожье многотысячную группировку противника;

- разбить эту группировку;