Генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» принял в онлайн-формате группу будущих инженеров. Об этом сообщили в ПО.

Приветствуя молодых людей, Руслан Алиев сообщил, что целью является создание условий для перевода молодых людей с высшим образованием, работающих в категории рабочих, в категорию сотрудников. Так, год назад по обращениям представителей молодежи они были привлечены к Программе развития машиностроения. Программа рассмотрела соответствие требованиям более 450 сотрудников, 151 из них был вовлечен в программу. Хагани Баширов, начальник отдела кадров ПО «Азеригаз», подробно рассказал о Программах индивидуального развития, их реализации и т.д.

Руслан Алиев в свою очередь сообщил, что 84 из 151 отобранных лиц были участниками Отечественной войны. И подчеркнул, что это связано с чутким отношением руководства «Азеригаз» к ветеранам. Генеральный директор пожелал молодым специалистам успехов и заверил, что им будет оказана необходимая поддержка.