Киллер Орхан Асадов признался: получил от араба 40 тысяч евро громкое дело
На Кипре вновь отложен суд над азербайджанцем Орханом Асадовым, арестованным в сентябре 2021 года за попытку ликвидации по заданию иранских спецслужб нескольких израильских бизнесменов, в том числе, миллиардера Тедди Саги. Между тем, в СМИ просочились подробности показаний Орхана Асадова, данных на следствие.
Ранее сообщалось, что 38-летнего Орхана Асадова, гражданина России, выследила и передала под наблюдение киприотам израильская служба внешней разведки «Моссад». Асадов был арестован примерно через две недели после того, как его отправили на Кипр. Арест произошел на финальном этапе подготовки к убийству.
До ареста Асадов, находившийся под пристальным наблюдением, несколько раз перемещался между турецкой и греческой частями острова. При задержании у киллера был обнаружен пистолет с глушителем и несколько мобильных телефонов. Позже кипрская полиция и спецслужбы задержали еще несколько человек, связанных с Асадовым, двое из них в настоящее время находятся под стражей. Расследование дела проводилось в условиях строгой секретности, кипрские власти объявили его «вопросом национальной безопасности».
Предварительные слушания откладывались несколько раз и должны были начаться 19 апреля. Однако по ходатайству адвокатов подсудимых заседание перенесли на 20 мая. Адвокаты требовали дать им доступ к доказательствам, которыми располагает обвинение, в том числе, к аудио- и видеофайлам и фотографиям.
Адвокаты Орхана Асадова также потребовали осмотреть пистолет, обнаруженный у него при аресте 27 сентября 2021 года. Согласно обвинительному акту, Орхан Асадов был ключевой фигурой в заговоре с целью физической ликвидации граждан Израиля, постоянно проживающих на Кипре. Асадову было предъявлено обвинение по 50 пунктам, включая терроризм.
Первоначально власти Кипра предъявили обвинение шести лицам, в их числе, пакистанским курьерам, работавшим в службе доставки еды на Кипре. Позже обвинения с двоих были сняты, поскольку полиция так и не представила доказательств их активного участия в запланированном преступлении. Один из задержанных, 21-летний студент местного колледжа, с учетом признания вины и сотрудничества со следствием, был приговорен к 12 месяцам условно.
В результате под стражей остаются трое – сам Орхан Асадов, Музаффар Аббас, 27-летний гражданин Пакистана и еще один человек, подозреваемый в пособничестве последнему.
Как сообщает кипрская газета «Политис», в ходе расследования Асадов признался, что мужчина арабского происхождения заплатил ему за ликвидацию «некоторых израильских целей» 40 тысяч евро. В свою очередь, Музаффар Аббас, работавший таксистом в кипрском городе Пафос, утверждал, что принять участие в преступном плане его вынудил некий сириец. После задержания он передал полиции пистолет, который прятал неподалеку от своего дома.
Что же касается третьего участника покушения на израильтян – 21-летнего студента, личность которого пока не разглашается, то он должен был по просьбе Музаффара Аббаса доставить Асадову сумку с одеждой, а также отвезти на своей машине киллера к месту предполагаемой атаки на израильтян.