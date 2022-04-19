На Кипре вновь отложен суд над азербайджанцем Орханом Асадовым, арестованным в сентябре 2021 года за попытку ликвидации по заданию иранских спецслужб нескольких израильских бизнесменов, в том числе, миллиардера Тедди Саги. Между тем, в СМИ просочились подробности показаний Орхана Асадова, данных на следствие.

Ранее сообщалось, что 38-летнего Орхана Асадова, гражданина России, выследила и передала под наблюдение киприотам израильская служба внешней разведки «Моссад». Асадов был арестован примерно через две недели после того, как его отправили на Кипр. Арест произошел на финальном этапе подготовки к убийству.

До ареста Асадов, находившийся под пристальным наблюдением, несколько раз перемещался между турецкой и греческой частями острова. При задержании у киллера был обнаружен пистолет с глушителем и несколько мобильных телефонов. Позже кипрская полиция и спецслужбы задержали еще несколько человек, связанных с Асадовым, двое из них в настоящее время находятся под стражей. Расследование дела проводилось в условиях строгой секретности, кипрские власти объявили его «вопросом национальной безопасности».

Предварительные слушания откладывались несколько раз и должны были начаться 19 апреля. Однако по ходатайству адвокатов подсудимых заседание перенесли на 20 мая. Адвокаты требовали дать им доступ к доказательствам, которыми располагает обвинение, в том числе, к аудио- и видеофайлам и фотографиям.

Адвокаты Орхана Асадова также потребовали осмотреть пистолет, обнаруженный у него при аресте 27 сентября 2021 года. Согласно обвинительному акту, Орхан Асадов был ключевой фигурой в заговоре с целью физической ликвидации граждан Израиля, постоянно проживающих на Кипре. Асадову было предъявлено обвинение по 50 пунктам, включая терроризм.