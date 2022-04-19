Население Шанхая составляет 26 миллионов человек, это как два с половиной Азербайджана. Именно здесь в конце марта зафиксировали почти три тысячи инфицированных, среди которых лишь 47 имели соответствующие симптомы. Но китайцы очень боятся взрывного распространения болезни именно в силу большой плотности и количества населения. Тем более что причиной заболевания стал новый штамм, который называют «омикрон-стеллс» из-за его необычно высокой заразности и способности передаваться совершенно незаметным образом.

В то время как остальной мир уже, похоже, махнул рукой на коронавирус и не очень соблюдает надоевшие ограничения, Китай предпринял беспрецедентные действия, чтобы предотвратить распространение инфекции. Причем под ударом оказался самый большой город планеты.

В огромном мегаполисе была остановлена вся жизнь: перестали работать предприятия и учреждения, магазины и учебные заведения, перекрыты мосты и тоннели. Людям запретили выходить из домов и даже выгуливать собак. Продукты стали развозить специальные команды. Ничего сверх положенного набора купить нельзя.

Все жители обязаны сдавать ПЦР-тесты, при положительном анализе людей оправляют в специальные карантинные лагеря, где даже по китайским меркам весьма спартанские условия. Поначалу даже детей разлучали с родителями, но после многочисленных скандалов родителям позволили сопровождать инфицированных детей.

С 11 апреля карантинные ограничения в Шанхае немного ослабили: город разделили на зоны, от полного карантина до тех, где действует запрет на посещение общественных мест.

Эти жесткие меры дали результат: на пике заболеваемости было зарегистрировано 27 тысяч случаев заболевания и буквально единичные случаи смерти. Но специфика штамма такова, что никто не может гарантировать, что инфекцию удалось победить.

А вот чего не удалось, так избежать огромных экономических потерь. Шанхай – экономическое и торговое сердце Китая. Тут производится больше трех процентов национального ВВП в месяц, через город осуществляется больше десяти процентов национальной торговли, а они в Китае колоссальны.

Может, китайское руководство уже и пожалело, что устроило в Шанхае такой жесткий карантин, но никто же в этом не признается. А тут новый омикрон начал охватывать новые китайские города-миллионники, и пришлось там также устраивать драконовские ограничения, неся новые экономические потери. Это на фоне так и не воспрянувшей после двухлетней пандемии мировой экономики, которую нынче накрыли последствия войны России и Украины и сопровождающие их санкции. Для Китая эта отсрочка развития крайне неприятна. Страна преодолевает свои немалые внутренние трудности, пока работает маховик производства и торговли со всем миром. Любые задержки обостряют проблемы. Но пока о возврате к прежним темпам роста в Поднебесной могут только мечтать.