Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 21:42

Любая война, даже самая несправедливая и захватническая, требует легитимации. Ведь даже крыловский волк, прежде чем сожрать беззащитного ягненка, пытался сформулировать благовидную причину. Другими словами, даже самый последний мародер, который идет воевать только ради того, чтобы побольше награбить, открыто это никогда не признает…

А что там в ООН про Гондурас решили? И поскольку всем без исключения, даже самым отъявленным негодяям и мерзавцам, хочется видеть себя не агрессорами и мародерами, а защитниками справедливости и борцами за гуманизм, в коллективное сознание масс вбрасываются такие старые, но по-прежнему безотказно действующие понятия, как «духовная миссия», «на благо человечества», «во имя справедливости» и прочие фиговые листки, прикрывающие агрессивную природу человека. В современном мире этим целям служит Её Величество Пропаганда. И если еще 40–50 лет «штамповочные цеха» этой циничной дамы ассоциировалась с государственной махиной, кумачовыми транспарантами и бесстрастными лицами телеведущих, то сегодня, в эпоху социальных сетей и интернета, они разительно изменились. Понятно, что сама по себе государственная машина никуда не делась, вот только теперь на пятки ей наступает, так называемая, «общественная пропаганда» – сотни тысяч и даже миллионы, вроде бы, ничего из себя не представляющих интернет-пользователей, которые вместе стали огромной силой. Что особенно заметно на фоне российского вторжения в Украину – первой, по сути, широкомасштабной войны эпохи тотальной пропаганды. Анализ тезисов, озвучиваемых миллионами пропагандистов-любителей (их часто называют полезными или бесполезными идиотами), дает нам крайне противоречивую картину. С украинцами все понятно: для них эта война – Отечественная, на их страну вероломно напал трехкратно превосходящий по численности враг, да еще и с ядерной дубинкой, и они защищаются от нашествия. То есть, дополнительные аргументы украинской пропаганде не нужны. А вот Россия, которая ведет с Украиной откровенно несправедливую, захватническую войну, с характерными для нее мегаломанией и мессианством пытается оправдать свое вторжение в суверенное государство масштабностью и исторической необходимостью самого замысла. Это вообще характерно для русских – коронный вопрос из комедии Данелии «Афоня» задал приятель главного героя: «А что там в ООН про Гондурас решили?» Казалось бы, ну, сидишь себе на своей убогой работе от получки до получки, все в твоей жизни серо и скучно, самодур-начальник, сварливая жена, так и сиди дальше, какое тебе вообще дело до Гондураса и ООН? «А у вас негров линчуют!» Но нет, склонность к глобализму и, главное, ощущение коллективной значимости, так просто из психики массового сознания не вытравить. Да, собственно, никто и не пытается!

В российской пропаганде, которая изо всех сил пытается придать войне в Украине более или менее приличный background, в целом преобладают несколько тезисов. Главный из них – это удручающая в своем постоянстве апелляция к истории. Причем, зачастую, настолько далекой, что о событиях тех незапамятных времен большинство россиян даже понятия не имеют. Представители старшего поколения наверняка помнят «железный» ответ советской пропаганды на все обвинения со стороны Европы и США – «А у вас негров линчуют!» И кого тогда волновало, что в 70-80-е годы ХХ века о суде Линча в Штатах знали только по кинофильмам? Пропаганда – она ведь про то, как сказать эффектно и запоминающе, а не правдиво и аргументировано. Впрочем, и сегодня любые попытки Запада осудить внешнюю политику России, отражаются еще одним «неубиенным» контраргументом – «А вы индейцев уничтожили»… Кстати, это один из самых распространенных приемов как старой советской, так и современной российской пропаганды. На любую попытку США призвать Кремль к уважению международного права, американцы и европейцы получают в ответ полные презрения и гнева напоминания о разоренной Ливии, разбомбленной Сербии, пылающем Вьетнаме… А завершается этот постмодернистский «ответ Керзону» погружением в средние века, которые считаются истинным раздольем для умельцев пропагандистского цеха – тут вам и испанские конкистадоры против ацтеков и инков, и англичане против коренного населения Южной Америки и многое-многое другое. А смысл этой исторической отповеди российской пропаганды до примитивности прост: «Сами ведь это когда-то делали, ведь так? А почему нам сегодня не даете?!..» Судя по глубине погружения в прошлое, я не удивлюсь, если в ближайшие дни Россия начнет оправдывать бомбежки Мариуполя или Харькова жестокостью неандертальцев, расправившихся с нашими непосредственными предками – кроманьонцами. Проблема лишь в том, что богиня истории Клио – дама жестокая и, главное, злопамятная. И чем глубже погружение в прошлое, тем кошмарнее масштабы ужасов и разрушений.

Со времен древних шумеров, ассирийцев и вплоть до середины 60-х годов ХХ века человечество делилось на покорителей и покоренных. Это вовсе не значит, что покоренные народы не хотели становиться покорителями, поскольку имели высокие моральные принципы. Еще как хотели, просто сил не было! Вечная борьба захватчиков и покоренных Обратите внимание, с каким трепетом относится любая «неимперская» нация к тем периодам собственной истории, когда она громила всех подряд: узбеки боготворят Тамерлана, монголы падают ниц перед Чингисханом, бельгийцы воздвигли в центре Брюсселя памятник королю Леопольду, уничтожившему 90 процентов населения Конго, и даже народ «Марсельезы» по сей день отказывается признавать в Наполеоне Бонапарте банального узурпатора, залившего кровью Европу. В общем, если у вас не было империи, и если вы никого в своей истории не покорили, то, скорее всего, не потому, что вы – исторически добрый и гуманный народ – вам просто не дали это сделать. Еще один любопытный исторический штрих: довольно часто народы, которых угнетают сегодня, еще вчера сами кого-то угнетали. Примерно, как ацтеки и инки, которых извели под корень испанцы. Первое побуждение – пожалеть несчастных ацтеков, но все не так просто: еще до того, как их покорили испанцы, ацтеки и инки сами были жестокими захватчиками и совершали набеги на более мелкие племена, вырезая у них сердца для своих ритуальных пирамид.