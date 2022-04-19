Турецкие военные провели учения для азербайджанских коммандос фото
Командование действующей в Азербайджане военной группы Вооруженных сил Турции проводит учения коммандос для Сухопутных войск азербайджанской армии. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
В частности, в рамках курса «Тренировки на выносливость» среди пяти азербайджанских бригад был проведен марш-бросок на дальней дистанции.
Отметим, что основной целью учений является дальнейшее повышение боеспособности оперативных подразделений (коммандос) азербайджанской армии.