Кубок Азербайджана: «Карабах» победил, «Нефтчи» сыграл вничью ВИДЕО
Сегодня состоялись два первых полуфинальных матча Кубка Азербайджана по футболу.
«Карабах» в Габале обыграл местный одноименный клуб со счетом 3:1. На 6-й минуте Асиф Мамедов вывел хозяев вперед. Но уже через 10 минут Исмаил Ибрагимли восстановил равновесие. Победу агдамцы вырвали в концовке матча. На 88-й минуте забил Ибрахима Ваджи, а в добавленное время с пенальти отличился Кади Боргес.
В другом полуфинале «Зиря» и «Нефтчи» сыграли вничью 0:0. Ответные игры состоятся 29 апреля.