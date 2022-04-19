США ввели новый пакет санкций против России
США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в него попали десятки физических и юридических лиц, говорится в распространенном заявлении американского Минфина.
Согласно обнародованному документу, под новые рестрикции Министерства финансов США попали 29 физических и 40 юридических лиц РФ.
Среди прочих, новые ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова.