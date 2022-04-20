Зеленский: Отношения с Западом по поставке Украине вооружения потеплели

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения с Западом по поставкам Украине вооружения потеплели. Об этом, как передает «Украинская правда», он сообщил на брифинге по результатам встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

«Относительно вооружения. Я считаю, что действительно потеплели, я считаю, что можно использовать именно такой термин, отношения по вооружению с Западом. Они стали более понятными относительно сроков поставки того или иного оружия. И я за это благодарен», - отметил президент.

Зеленский заявил, что не готов говорить, когда и сколько самолетов с вооружением в Украину прилетают: «Точно не готов говорить о деталях того, что прилетает, сколько и чего нам хватает или не хватает. Это часть нашей обороноспособности и информация, которая остается с нами».