Захарова: Россия внимательно относится к любым сигналам Азербайджана

С учетом союзнического характера отношений России и Азербайджана и исторически сложившегося общего пространства биобезопасности РФ очень внимательно относится к любым сигналам, поступающим с азербайджанской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя утверждения официальной Москвы о присутствии на территории Азербайджана американских биолабораторий.

«Мы очень внимательно относимся к любым сигналам, поступающим на этот счет и готовы рассматривать их в рамках партнерского диалога, который у нас развивается с Баку», – заявила Захарова.

По словам Захаровой, эта встреча в Совбезе по формуле Aррии была неформальной и объяснила возникшую ситуацию: «Это важный нюанс для понимания. Такую трактовку я тоже не могу принять. Сам факт наличия национальных биолабораторий не является чем-то предосудительным, потому что биолаборатории есть в любой стране, где есть свое здравоохранение».