«Без каких-либо условий». Украина готова провести переговоры с Россией в Мариуполе

Заместитель командира полка «Азов» Святослав «Калина» Паламарь в своем сегодняшнем видеообращении заявил, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и нардеп Давид Арахамия готовы провести переговоры с РФ в Мариуполе. Такие намерения подтвердили в Офисе президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собеседника в Офисе президента.

Как рассказал в своем видеообращении «Калина», о такой готовности Подоляка и Арахамии заявило высшее политическое руководство страны в телефонном разговоре с защитниками Мариуполя.

«Да, Подоляк и Арахамия готовы ехать», - подтвердили РБК-Украина на Банковой.

Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022

Отметим, Арахамия и Подоляк входят в украинскую переговорную группу. Арахамия, который является главой фракции «Слуга народа» в парламенте, ее возглавляет.

На своей странице в Twitter Подоляк подтвердил, что Украина готова провести специальный раунд переговоров с РФ в заблокированном Мариуполе.

«Да. Без всяких условий... Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов», - заявил Подоляк.

Глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия вслед за Михаилом Подоляком подтвердил готовность ехать в Мариуполь для проведения переговоров, как только будет получено подтверждение со стороны России.