Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от Путина

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон обвинил свою соперницу по второму туру выборов – лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – в зависимости от российской власти и президента РФ Владимира Путина. Об этом передает РИА Новости.

«Вы были первым европейским политиком, который признал результаты аннексии Крыма в 2014 году... Для нашей страны это плохая новость. Вы зависите от российской власти, вы зависите от господина Путина», - сказал Макрон в ходе телевизионных дебатов с Ле Пен.

Он также обвинил ее в том, что она взяла кредит в российском банке в 2017 году.

«Я это сделала, потому что ни один французский банк не хотел давать мне кредит», - ответила ему Ле Пен.