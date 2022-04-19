Между Россией и Молдовой разгорается конфликт
Посол России в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство иностранных дел страны из-за слов в адрес президента республики Майи Санду официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявил глава пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Даниел Водэ. Об этом передает РИА Новости.
Ранее Захарова сказала, что высказывания Санду о георгиевской ленточке недопустимы, как и само решение Кишинева запретить этот символ. Оценивая заявление Санду, что место таких символов, как георгиевская ленточка, «в мусорном ведре истории», Захарова заявила, что допускающий такие слова человек «сам отправится на эти свалки истории».
«Министерство иностранных дел приняло к сведению заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, сделанное в ходе брифинга 20 апреля, в котором сохраняется неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Молдовы... Учитывая неприемлемые выражения в адрес главы государства со стороны официального представителя российской дипломатии, МИД распорядился вызвать посла РФ в Молдовы Олега Васнецова», - написал Водэ на своей странице в Facebook.
Он привел текст выступления главы Молдавии на русском языке, в котором она говорит, что «мы обязаны помнить о победе цивилизации над фашизмом и нацизмом», «обязаны чтить павших и хранить память о главной трагедии двадцатого века – о Второй мировой войне».
«Подчеркиваем, что решения, недавно принятые в парламенте Молдовы, представляют собой суверенное право нашей страны. Мы вновь обращаемся с призывом к российской стороне не допускать вмешательства в демократический, законный и внутренний процесс нашей страны», - добавил Водэ.
В Молдове с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z.