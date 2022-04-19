Между Россией и Молдовой разгорается конфликт

Посол России в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство иностранных дел страны из-за слов в адрес президента республики Майи Санду официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявил глава пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Даниел Водэ. Об этом передает РИА Новости.

Ранее Захарова сказала, что высказывания Санду о георгиевской ленточке недопустимы, как и само решение Кишинева запретить этот символ. Оценивая заявление Санду, что место таких символов, как георгиевская ленточка, «в мусорном ведре истории», Захарова заявила, что допускающий такие слова человек «сам отправится на эти свалки истории».

«Министерство иностранных дел приняло к сведению заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, сделанное в ходе брифинга 20 апреля, в котором сохраняется неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Молдовы... Учитывая неприемлемые выражения в адрес главы государства со стороны официального представителя российской дипломатии, МИД распорядился вызвать посла РФ в Молдовы Олега Васнецова», - написал Водэ на своей странице в Facebook.