Азербайджанская ассоциация аутизма планирует организовать ряд спортивных соревнований среди детей с аутизмом. Пройдут они в рамках II Фестиваля аутизма, организованного при поддержке Министерства молодежи и спорта. Одним из таких соревнований стал велозаезд.

Основная цель соревнования, организованного Федерацией велоспорта Азербайджана и Азербайджанской ассоциацией аутизма, - информировать общественность об аутизме, донести в общество мысль о том, что аутизм – это не болезнь, а лишь отличие, а также повысить интерес к велоспорту среди дети с аутизмом.