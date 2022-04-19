Как прошел день на Донбассе
На Донецком и Луганском направлении украинские солдаты продолжают давать отпор оккупантам. За сутки ВСУ отбили 9 атак противника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООС.
Так, украинские военнослужащие уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, 2 единицы специальной инженерной, 2 единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами.
Также подразделения противовоздушной обороны сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» россияне продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.
В ходе боев украинские солдаты уничтожили:
- личного состава – 36;
- БМП – 5;
- БТР – 4;
- АТ – 1;
- ЗРК – 1;
- минометный расчет – 1.