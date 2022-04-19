Как прошел день на Донбассе

На Донецком и Луганском направлении украинские солдаты продолжают давать отпор оккупантам. За сутки ВСУ отбили 9 атак противника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООС.

Так, украинские военнослужащие уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, 2 единицы специальной инженерной, 2 единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами.

Также подразделения противовоздушной обороны сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».