«Сармат» не напугал Пентагон
США были заранее «должным образом уведомлены» об испытании Россией межконтинентальной баллистической ракеты. Как передает «Анадолу», об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.
По его словам, Кремль заблаговременно уведомил о пуске в соответствии со своими обязательствами по новому договору о СНВ.
«Это не было неожиданностью», - сказал Кирби.
Представитель американского военного ведомства добавил, что Пентагон «не считает испытание угрозой для Соединенных Штатов или их союзников».
Ранее Минобороны России сообщило об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Пуск был произведен на космодроме «Плесецк».