«Сармат» не напугал Пентагон

США были заранее «должным образом уведомлены» об испытании Россией межконтинентальной баллистической ракеты. Как передает «Анадолу», об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

По его словам, Кремль заблаговременно уведомил о пуске в соответствии со своими обязательствами по новому договору о СНВ.

«Это не было неожиданностью», - сказал Кирби.