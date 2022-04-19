В одной могиле находились двое товарищей 35 лет, а рядом девушка-подросток 15 лет.

В поселке Бородянка Киевской области обнаружили две братские могилы с телами 9-ти мирных жителей, среди которых – 15-летняя девушка. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Во втором месте захоронения правоохранители обнаружили тела шести человек – 4 мужчины и 2 женщины. Лица четырех удалось идентифицировать – это также местные жители, имена двух погибших пока остаются неустановленными.

Тела всех погибших были доставлены в морги Киевщины для дальнейших экспертиз. Впоследствии идентифицированные тела будут переданы родственникам для захоронения.

«Эти люди были убиты русскими, у некоторых из погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали никакого сопротивления и не представляли никакой угрозы», - заявил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.