Ле Пен: Я борюсь с исламистской идеологией. Хиджаб – это «униформа, насаждаемая исламистами»

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон считает, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, за который выступает кандидат в президенты Марин Ле Пен, может спровоцировать в стране гражданскую войну.

«Я не борюсь с исламом, я борюсь с исламистской идеологией, которая стремится навязать религиозный закон, называемый шариатом... Я выступаю за запрет на ношение хиджаба в публичных местах», - заявила Ле Пен в ходе телевизионных дебатов с Макроном в преддверии второго тура президентских выборов.

По ее словам, хиджаб – это «униформа, насаждаемая исламистами».