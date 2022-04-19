Ле Пен: Я борюсь с исламистской идеологией. Хиджаб – это «униформа, насаждаемая исламистами»
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон считает, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, за который выступает кандидат в президенты Марин Ле Пен, может спровоцировать в стране гражданскую войну.
«Я не борюсь с исламом, я борюсь с исламистской идеологией, которая стремится навязать религиозный закон, называемый шариатом... Я выступаю за запрет на ношение хиджаба в публичных местах», - заявила Ле Пен в ходе телевизионных дебатов с Макроном в преддверии второго тура президентских выборов.
По ее словам, хиджаб – это «униформа, насаждаемая исламистами».
Макрон в ответ обвинил Ле Пен в смешивании таких понятий, как религиозные символы, терроризм и исламизм.
«Вы спровоцируете гражданскую войну, если сделаете это... Вы предлагаете, чтобы Франция стала первой страной в мире, которая запретит религиозный символ в общественных местах. Это очень серьезно», - считает действующий французский лидер.