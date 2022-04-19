Кадыров заявил, что «Азовсталь» перейдет под контроль российских войск 21 апреля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе в четверг полностью перейдет под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.

«Хочу поделиться радостной вестью. Сегодня до обеда или после обеда «Азовсталь» будет полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации», - сообщил он в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, стратегия и воины готовы, требуется только время.

Он добавил, что «боевики», занявшие металлургический комбинат, еще могут сложить оружие и сдаться с утра. «Если вы посчитаете сложить оружие с утра, я уверен, что руководство ВС РФ во главе с верховным главнокомандующим примет правильное решение», - добавил он.