Богдан Петренко в интервью haqqin.az: «России так важно сегодня выиграть хотя бы битву за Донбасс»

«Киев и другие крупные города Украины не находятся в полной безопасности, поскольку мы не знаем, планов в Кремле. Однако, с другой стороны, фаза войны, которая началась в феврале, показала, что Россия физически неспособна оккупировать территорию всей Украины.

«Если говорить о повторном вторжении российской армии в Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, то её вероятность ничтожна мала, - считает военный эксперт. – В то же время, вполне возможны длительные обстрелы украинских городов, включая Киев. Поэтому, я бы не сказал, что находиться сегодня в Киеве и других крупных городах, совершенно безопасно…»

Комментируя причины провала наступления российской армии на Киев, Сумы, Чернигов и Николаев, Богдан Петренко отметил, что в Кремле серьёзно переоценили возможности своей армии.

«Нужно понимать, что российская армия считается преемницей советской армии, которая до середины 80-х годов действительно была сильнейшей в мире, - говорит Петренко. – Но с тех пор прошло почти четыре десятилетия, ситуация кардинально изменилась, как, в частности, изменилась тактика ведения войны. Современные войны подразумевают, в первую очередь, информационную работу с населением. Успех России по оккупации украинских земель в 2014 году был обусловлен тем, что ее посланцам в авангардных частях удалось убедить часть украинского населения в том, что им несут пресловутый «русский мир». Прошли годы, люди прозрели и русских солдат уже никто не ждал. Что касается российской армии, то ее мощь была лишь мифом. Эту армию давно развалила коррупция, её техника безнадежно устарела, а новые виды вооружений, о которых с гордостью вещает на весь мир Россия, существовали исключительно на бумаге.

Тем не менее, в миф о сильной российской армии поверили и наши западные партнеры, которые в первые дни войны сомневались, посылать ли нам оружие. Многие эксперты предрекали Украине скорое поражение, но мы смогли разрушить миф о силе российской армии».

Богдан Петренко также отметил, что ситуация с наступлением России на восток Украины куда сложнее, поскольку от её успеха зависит судьба кремлевского режима.

«Изначально они заявили о четырех основных целях – денацификация и демилитаризация Украины, а также признание оккупации Крыма и Донбасса, - говорит Богдан Петренко. – Из них на сегодняшний день сохранилась лишь одна цель – «освобождение» Донбасса. В Кремле будут прилагать все силы, чтобы реализовать эту идею, потому что понимают – после военных поражений авторитарные режимы долго не живут. Вспомните, как пала хунта в Аргентине после поражения в Фолклендской войне, как свергли «черных полковников» в Греции в результате поражения от Турции. Да и Советский Союз после войны в Афганистане просуществовал совсем недолго. Поэтому России так важно сегодня выиграть хотя бы битву за Донбасс, и они приложат все усилия для достижения этой цели.

В то же время нелишне напомнить, что Украина все эти годы усиленно укрепляла свои позиции на Донбассе, а за 56 дней военных действий доказала как Москве, так и всему миру, что может успешно противостоять российской агрессии. Украинцы поверили в самих себя и не боятся российской армии…»

Вместе с тем, украинский эксперт не уверен, что Украина получила достаточное количество вооружений, чтобы с его помощью окончательно сломать хребет российской армии на Донбассе.