Богдан Петренко в интервью haqqin.az: «России так важно сегодня выиграть хотя бы битву за Донбасс»
«Киев и другие крупные города Украины не находятся в полной безопасности, поскольку мы не знаем, планов в Кремле. Однако, с другой стороны, фаза войны, которая началась в феврале, показала, что Россия физически неспособна оккупировать территорию всей Украины.
Именно поэтому Генштаб России был вынужден пересмотреть свои планы», - сказал в беседе с корреспондентом haqqin.az военный эксперт Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма.
«Если говорить о повторном вторжении российской армии в Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, то её вероятность ничтожна мала, - считает военный эксперт. – В то же время, вполне возможны длительные обстрелы украинских городов, включая Киев. Поэтому, я бы не сказал, что находиться сегодня в Киеве и других крупных городах, совершенно безопасно…»
Комментируя причины провала наступления российской армии на Киев, Сумы, Чернигов и Николаев, Богдан Петренко отметил, что в Кремле серьёзно переоценили возможности своей армии.
«Нужно понимать, что российская армия считается преемницей советской армии, которая до середины 80-х годов действительно была сильнейшей в мире, - говорит Петренко. – Но с тех пор прошло почти четыре десятилетия, ситуация кардинально изменилась, как, в частности, изменилась тактика ведения войны. Современные войны подразумевают, в первую очередь, информационную работу с населением. Успех России по оккупации украинских земель в 2014 году был обусловлен тем, что ее посланцам в авангардных частях удалось убедить часть украинского населения в том, что им несут пресловутый «русский мир». Прошли годы, люди прозрели и русских солдат уже никто не ждал. Что касается российской армии, то ее мощь была лишь мифом. Эту армию давно развалила коррупция, её техника безнадежно устарела, а новые виды вооружений, о которых с гордостью вещает на весь мир Россия, существовали исключительно на бумаге.
Тем не менее, в миф о сильной российской армии поверили и наши западные партнеры, которые в первые дни войны сомневались, посылать ли нам оружие. Многие эксперты предрекали Украине скорое поражение, но мы смогли разрушить миф о силе российской армии».
Богдан Петренко также отметил, что ситуация с наступлением России на восток Украины куда сложнее, поскольку от её успеха зависит судьба кремлевского режима.
«Изначально они заявили о четырех основных целях – денацификация и демилитаризация Украины, а также признание оккупации Крыма и Донбасса, - говорит Богдан Петренко. – Из них на сегодняшний день сохранилась лишь одна цель – «освобождение» Донбасса. В Кремле будут прилагать все силы, чтобы реализовать эту идею, потому что понимают – после военных поражений авторитарные режимы долго не живут. Вспомните, как пала хунта в Аргентине после поражения в Фолклендской войне, как свергли «черных полковников» в Греции в результате поражения от Турции. Да и Советский Союз после войны в Афганистане просуществовал совсем недолго. Поэтому России так важно сегодня выиграть хотя бы битву за Донбасс, и они приложат все усилия для достижения этой цели.
В то же время нелишне напомнить, что Украина все эти годы усиленно укрепляла свои позиции на Донбассе, а за 56 дней военных действий доказала как Москве, так и всему миру, что может успешно противостоять российской агрессии. Украинцы поверили в самих себя и не боятся российской армии…»
Вместе с тем, украинский эксперт не уверен, что Украина получила достаточное количество вооружений, чтобы с его помощью окончательно сломать хребет российской армии на Донбассе.
«Нужно помнить, что мы, все-таки, имеем дело хоть и с бумажной, но, тем не менее, второй или третьей по мощности армией мира, - говорит нам Богдан Петренко. – Также должен отметить, что восток Украины – это глубокоэшелонированная оборона. Мы готовились там к войне с Россией с 2014 года. Даже если русским удастся прорвать оборону на Донбассе, во что я не верю, то это обойдется ценой очень больших потерь. Как-то не хочется верить, что ради достижении абсолютно мнимой цели Кремль пошлет на убой тысячи своих солдат…»
Комментируя ситуацию в Мариуполе, Богдан Петренко назвал ее тяжелейшей, отметив с сожалением высокую вероятность потери этого города.
«Мариуполь очень важен для российской стороны, - отметил эксперт, – потому, что это самый большой город на Донбассе, находившийся под контролем Украиной. Наши бойцы героически держат оборону города, и я считаю, что все они заслуживают звания Героя Украины. Тем не менее, если Генштаб Украины не проведет контрблокирующую операцию, Мариуполь, скорее всего, мы потеряем…»
Богдан Петренко уверен, что к параду 9 мая на Красной площади у российской армии не будет успехов, которые мог бы достойно предоставить своим согражданам Владимир Путин. В то же время украинский эксперт уверен, что российские пропагандисты нарисуют любую картинку, которая будет нужна Кремлю.