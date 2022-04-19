Россия желает продемонстрировать значительные успехи в преддверии ежегодного празднования Дня Победы 9 мая, отмечает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Россия, вероятно, желает продемонстрировать значительные успехи в преддверии ежегодного празднования Дня Победы 9 мая. Это может повлиять на то, насколько быстро и энергично они будут пытаться проводить операции в преддверии этой даты", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в настоящее время российские силы продвигаются с плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам. "Активность российской авиации сохраняется, поскольку Россия стремится обеспечить непосредственную поддержку с воздуха для своего наступления на востоке Украины, чтобы подавить и уничтожить средства ПВО Украины", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.