В Донбассе жестокие бои, ракетные удары по Николаеву
В Харьковской области интенсивность обстрелов уменьшилась, активные бои ведутся на Изюмском направлении, в Луганской и Донецкой областях, вечером ракетным ударам подвергся Николаев, ночью Зеленодольск в Днепропетровской области обстреляли из РСЗО "Ураган", сообщает “Украинская правда” со ссылкой на данные глав областных администраций по состоянию на утро 21 апреля.
В Днепропетровской области ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Россияне обстреляли из "Ураганов" пригород Зеленодольска. В Харьковской области в течение суток интенсивность обстрелов уменьшилась, ночь была значительно спокойнее. По области ведутся активные бои в Изюмском направлении.
В Луганской области ситуация сложная – постоянные обстрелы и жестокие позиционные бои в Попасной и Рубежном. Значительные разрушения в Рубежном и Новодружеске. В Донецкой области обстрелы вдоль всей линии разграничения. Под утро российские войска активизировались вблизи Марьинки и Новомихайловки. Ситуация контролируется ВСУ.
В Херсонской области ситуация становится более критической. Взрывы и обстрелы слышны во всех районах. Уничтожена инфраструктура. Информация о раненых и пострадавших гражданских лицах пока недоступна. Николаев вечером подвергся ракетным ударам. Взрывы раздавались в центре города, где находятся только частные дома. По предварительной информации, жертв нет. При утреннем обстреле Николаева один человек погиб, еще двое получили ранения. На других территориях области ситуация стабильна и контролируется.
Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.