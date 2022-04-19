В Донбассе жестокие бои, ракетные удары по Николаеву

В Харьковской области интенсивность обстрелов уменьшилась, активные бои ведутся на Изюмском направлении, в Луганской и Донецкой областях, вечером ракетным ударам подвергся Николаев, ночью Зеленодольск в Днепропетровской области обстреляли из РСЗО "Ураган", сообщает “Украинская правда” со ссылкой на данные глав областных администраций по состоянию на утро 21 апреля.

В Днепропетровской области ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Россияне обстреляли из "Ураганов" пригород Зеленодольска. В Харьковской области в течение суток интенсивность обстрелов уменьшилась, ночь была значительно спокойнее. По области ведутся активные бои в Изюмском направлении.

В Луганской области ситуация сложная – постоянные обстрелы и жестокие позиционные бои в Попасной и Рубежном. Значительные разрушения в Рубежном и Новодружеске. В Донецкой области обстрелы вдоль всей линии разграничения. Под утро российские войска активизировались вблизи Марьинки и Новомихайловки. Ситуация контролируется ВСУ.