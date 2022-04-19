Турция вложит почти $10 миллиардов в добычу газа в Черном море

Турция вложит почти 10 миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку природного газа в Черном море. Об этом сообщила в четверг газета Sabah.

Ожидается, что в результате этой инвестиции Анкара будет способна добывать примерно 14 млрд кубометров природного газа в год с месторождений в провинции Зонгулдак и с газового месторождения "Сакарья". Это также позволит предоставить более 1 тыс. рабочих мест.

В августе 2020 года президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. В середине октября прошлого года Эрдоган заявил, что "объем доказанных резервов газа на участке "Дунай-1" месторождения "Сакарья" составил 405 млрд кубометров".