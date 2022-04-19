У армянской оппозиции есть «четкий план действий»
Лидер парламентской фракции «Честь имею», экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил, что будет продолжать сидячую акцию протеста на центральной площади Еревана, так как у него есть «четкий план действий».
«У нас есть четкий план действий. Эта бессрочная акция, которую мы провели, думаю, приносит свои плоды, то есть об этом говорят, на повестке дня четко есть эта тема, люди присоединяются к борьбе, каждый по-своему», - цитирует его «Радио Свобода».
Ванецян еще в первый день сидячей акции протеста заявил, что не уйдет с площади, пока не добьется своей цели - отставки Пашиняна.
На вопрос, как люди реагируют на начатую им борьбу, оппозиционер ответил: «Некоторые настроены скептически, некоторые говорят, что Никол Пашинян держится за власть, он ее не отдаст, другие критикуют. Есть много разных мнений. Я останусь здесь, буду бороться во имя Республики Армения».
Депутаты другой оппозиционной парламентской фракции – «Айастан» также посещают площадь Свободы. По их словам, у них тоже есть свой план действий, но они сторонники децентрализованной борьбы.
Отметим, что 17 апреля Ванецян объявил бессрочную акцию, которая, по его словам, направлена на то, чтобы помешать планам премьер-министра Никола Пашиняна, связанным с «односторонними уступками» в карабахском вопросе. Он призвал всех граждан присоединиться к нему.